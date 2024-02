Dave Bautista pronto a lasciare Marvel per DC? 'Adoro James Gunn, voglio lavorare con lui'

Dopo gli ultimi aggiornamenti forniti da James Gunn su Batman: The Brave & The Bold, intercettiamo le nuove dichiarazioni dell'attore Dave Bautista, star del Marvel Cinematic Universe che potrebbe presto universi al nuovo DCU dei DC Studios.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook, l'attore di Guardiani della Galassia ha parlato della possibilità di unirsi al DCU di James Gunn e ha dichiarato:

"Non potrei darti una risposta onesta ora come ora perché penso che...Insomma, nel corso degli anni abbiamo avuto diverse conversazioni nel corso degli anni sul lavorare insieme, ma non ho parlato con James dell'Universo DC. Ovviamente mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui, che si tratti del DC Universe o meno. Adoro James Gunn. È un regista incredibile e nel tempo abbiamo stretto un'amicizia che semplicemente non ha prezzo. Quindi, lavorare di nuovo con lui? Voglio dire, lo farei anche gratis. Dico sul serio. Semplicemente per ora non abbiamo avuto conversazioni su quell'argomento. Adesso lui è al comando della DC, sta facendo le sue cose. Ma ho sempre una mentalità aperta da questo punto di vista e lui questo lo sa."

Recentemente il DCU ha compiuto il suo primo anno di vita dal momento della conferenza stampa ufficiale con la quale James Gunn e Peter Safran svelarono al mondo il nuovo franchise Warner Bros: la saga inizierà quest'anno con la serie tv animata Creature Commandos e l'anno prossimo si sposterà sul grande schermo con il film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn e in uscita l'11 luglio 2025.