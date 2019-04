Dave Bautista nel poster della commedia My Spy, il trailer domani

STX Films ha debuttato in rete un primo poster ufficiale per l'action comedy My Spy, diretta da Peter Segal e con protagonista Dave Bautista: trovate il poster dopo il salto.

Dave Bautista interpreta un agente della CIA che si ritrova a dover a che fare con una ragazzina di 9 anni, il cui volto sarà della giovanissima Chloe Coleman. Questo dopo che l'agente della CIA viene incaricato di sorvegliare la famiglia della ragazzina.

Bautista e Jonathan Meisner figurano come produttori della pellicola.

Dave Bautista ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, dopo essersi schierato apertamente a favore di James Gunn e aver minacciato di lasciare Guardiani della Galassia vol.3, in cui interpreta Drax il Distruttore, se la Disney non fosse tornata sui propri passi. Fortunatamente, la Disney ha ingaggiato nuovamente Gunn ma Bautista ha ribadito anche oggi che la sua posizione era rimasta invariata e che avrebbe abbandonato il ruolo in caso di non riuscita dell'accordo.

Jon & Eric Hoeber, sceneggiatori dietro alcuni franchise di successo come Red e Shark - Il Primo Squalo, hanno scritto anche questa divertente pellicola d'azione in uscita a fine anno negli States. STX Films ha annunciato per domani l'arrivo del primo full trailer che ci permetterà di dare un'occhiata più da vicino alla pellicola.