Dave Bautista, pesanti insulti al senatore del Texas Ted Cruz:'È un nazista!'

La star della WWE e di Guardiani della Galassia, Dave Bautista, è tornato su Twitter per attaccare un politico americano. Questa volta non è Donald Trump ad aver fatto infuriare Bautista ma il senatore del Texas Ted Cruz. Bautista ha risposto ad un video di Cruz, che sosteneva come il Texas fosse 'finito' nel caso dovessero vincere i democratici.

"Non è così, Ted Cruz" ha twittato in risposta Dave Bautista "Per risolvere il disastro che il partito repubblicano e il tuo Führer hanno fatto non basterà tanto tempo. Ma è l'inizio della fine. E vaffanculo!".

Successivamente Bautista ha twittato un altro insulto nei confronti del senatore:"Ted Cruz non sei un senatore. Sei un nazista. Hai diviso l'America. Hai ucciso gli americani. Hai disonorato la nostra Costituzione. Inoltre stai succhiando il culo di Trump dopo aver mancato di rispetto alla tua famiglia, alla tua eredità, a tua moglie etc. Ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sul tuo personaggio" ha attaccato l'attore ed ex wrestler.



Una faida che potrebbe sfociare nel wrestling? Di recente Ted Cruz ha manifestato interesse per gli sport estremi.

Chissà che questa diatriba non possa risolversi in un duello sul ring. Dave Bautista prima d'iniziare una prolifica carriera nel mondo del cinema si è distinto nel mondo del wrestling con il nome di Batista, diventando uno dei wrestler maggiormente conosciuti in tutto il mondo negli ultimi decenni.

Qualche settimana Bautista è stato protagonista di un esilarante siparietto con James Gunn. Inoltre su Everyeye trovate un approfondimento su Dave Bautista e la sua carriera.