Dave Bautista parla del post-Drax: 'Voglio interpretare ruoli più drammatici'

Dave Bautista è pronto a cambiare. Dopo diversi anni passati a vestire ruoli particolarmente fisici, sembra che l'attore abbia come prospettiva per il futuro lanciarsi maggiormente sul dramma. In una recente intervista ha parlato della sua eredità come interprete cinematografico.

"Non so se voglio che Drax sia la mia eredità: è una performance stupida e voglio fare cose più drammatiche" ha ammesso Bautista, avendo dichiarato recentemente che dopo Guardiani della Galassia Vol.3 dirà addio a Drax. Un duro colpo per i fan MCU che, però, l'attore ha saputo motivare adeguatamente. "Non è stato totalmente piacevole. È stato difficile interpretare quel ruolo"ha ammesso“Il processo di trucco mi stava distruggendo".

A differenza di altri suoi colleghi provenienti dal mondo del wrestling, Bautista si è sempre mostrato quello più interessato nel migliorare come attore, mostrando di film in film incredibili passi avanti. A confermarlo è la sua ottima performance in Glass Onion, in cui veste i panni dello streamer Duke Cody, membro della strettissima cerchia di "distruttori" di Miles Bron. "Non mi interessano i riflettori, non mi interessa la fama. Voglio solo essere un attore migliore. Voglio rispetto dai miei coetanei... Riguarda l'esperienza, sapere che ho realizzato qualcosa" ha spiegato.

Pare che, particolarmente importante, per Bautista sia il rapporto che lo lega a Denis Villeneuve che l'ha voluto sia in Blade Runner 2049 che nella saga tratta dai romanzi di fantascienza di Frank Herbert. L'attore aveva già parlato di Dune dicendo quanto secondo lui raccontasse la società odierna. Di recente è tornato a parla di Villeneuve dicendo come sia capace di tirargli fuori il meglio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!