Dave Bautista parla di Knives Out 2: 'Ecco cosa mi ha spinto ad accettare la parte'

Come noto, nel già immenso cast di Knives Out 2 ci sarà anche Dave Bautista che andrà ad affiancare il protagonista Daniel Craig e un nutrito gruppo di attori di prima fascia nel sequel che verrà prodotto da Netflix e nuovamente scritto e diretto da Rian Johnson. Proprio parlando del regista, Bautista ha rivelato perché si è unito al cast.

Nel corso di una recente intervista concessa a Vulture, Dave Bautista ha rivelato il motivo per cui ha deciso di unirsi al cast del sequel di Knives Out che arriverà prossimamente su Netflix, proprio mentre in pieno tour promozionale di Army of the Dead, arrivato venerdì proprio in streaming su Netflix.

"E' ancora troppo presto per parlare del film, ma lo devo dire, ho parlato con Rian e conosco molto bene la sua carriera cinematografica e i grandi film che ha fatto. Ma quello di cui ero più eccitato mentre gli parlavo erano gli episodi di Breaking Bad che ha diretto, perché sono un grande fan di Breaking Bad; erano quelle le performance che ha diretto di cui ero più interessato. Voglio andare proprio in quella direzione".

Ricordiamo che Johnson ha infatti diretto alcuni degli episodi più amati dai fan di Breaking Bad, come La mosca e ovviamente Ozymandias, da molti riconosciuto come probabilmente l'episodio migliore di tutta la serie con Bryan Cranston.

Nel nuovo appuntamento con il brillante Detective Benoit Blanc, interpretato ancora una volta da Daniel Craig, ci troveremo di fronte a un altro appassionante mistero, che vedrà coinvolti anche in questo caso una larga schiera di sospetti. Questo è tutto ciò che sappiamo al momento, ma presto potrebbero arrivare ulteriori dettagli (o indizi?) in merito.

Nel cast oltre a Dave Bautista, troveremo anche l'ex-interprete di Hulk Edward Norton, l'attrice de Il Diritto di Contare Janelle Monáe, l'attrice di WandaVision Kathryn Han e uno dei protagonisti di One Night in Miami Leslie Odom Jr., e Kate Hudson.