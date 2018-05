Dave Bautista parla del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War. Se non avete ancora visto la pellicola sui Vendicatori diretta dai fratelli Russo non proseguite oltre con la lettura.

Dave Bautista conferma la presenza di Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3 e in Avengers 4!

Nonostante sia stato polverizzato dallo schiocco di dita di Thanos, Dave Bautista, nei panni di Drax il Distruttore ci sarà, ma vediamo quali sono state le parole esatte dell'attore.

Parlando con Collider durante il tour promozionale del suo ultimo film, intitolato Hotel Artemis, Bautista ha detto, riferendosi al Marvel Cinematic Universe, che una volta finito di vedere Avengers: Infinity War, lo hanno chiamato un sacco di persone che volevano sapere qualcosa del personaggio.

E invece di far preoccupare tutti per un anno, l'attore ha spiegato che il suo personaggio tornerà, anche se non sa esattamente in quale forma e in che circostanza:

"Ho ricevuto un sacco di messaggi in cui mi scrivevano: "Non posso credere che tu sia morto, il tuo personaggio è morto." Avevano proprio il cuore spezzato e io non ho potuto fare a meno di dire che sarò nel quarto film. E sarò anche in Guardiani della Galassia Vol.3. Io non so esattamente come mi riporteranno indietro, ma in qualche modo ce la farò perché, da quel che so, sarò in Guardiani Vol. 3, quindi per forza dovrò tornare."

Ehm.. ecco. Chissà se poteva dirlo?

Non che noi non ci abbiamo pensato, eh... E voi?

Avengers: Infinity War è attualmente in programmazione nelle sale italiane.