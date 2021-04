Dave Bautista: tutti i nuovi film in uscita della star di Guardiani della Galassia

Dopo averlo visto di recente in azione nel trailer ufficiale di Army of the Dead, nuovo zombie-movie Netflix diretto da Zack Snyder, andiamo alla scoperta di tutte le pellicole a cui prenderà parte Dave Bautista nel corso dei prossimi anni.

Il primo in arrivo è appunto Army of the Dead (21 maggio 2021), film in cui l'attore farà parte di un gruppo di mercenari alle prese con una rapina in una Las Vegas invasa dagli zombie. Dopodiché toccherà a Dune, attesissimo adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert la cui uscita è fissata al prossimo 1° ottobre in contemporanea al cinema e su HBO Max. Nella pellicola di Denis Villeneuve l'ex wrestler vestirà i panni di Glossu Rabban, nipote del barone Harkonnen.

Per quanto riguarda il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, l'attore riprenderà i panni di Drax il Distruttore in Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo in vista di un'uscita prevista per maggio 2022. Dopo questa apparizione, l'attore tornerà protagonista nell'atteso Guardiani della Galassia vol. 3, il cui arrivo al cinema è fissato ad un generico 2023.

Infine, lo scorso novembre è stato annunciato che Bautista sarà il protagonista di Universe's Most Wanted, pellicola di fantascienza muscolare diretta da Brad Payton (Rampage) in cui ricoprirà il ruolo di un guerriero intergalattico che deve impedire ad un manipolo di alieni di conquistare il mondo. Qui potete trovare tutti i dettagli su Universe's Most Wanted.



Quale tra questi progetti attendete maggiormente? come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.