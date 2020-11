Dave Bautista: 'Non paragonatemi a The Rock e John Cena, io sono un attore vero'

Dave Bautista fa parte di quella sempre più folta schiera di attori uscita dal mondo della WWE ma, l'ex wrestler non vuole essere paragonato ai suoi colleghi The Rock e John Cena.

Nel corso di un'intervista fatta con Christopher Spata di TampaBay.com, Baustista ha infatti detto: "Non paragonarmi a The Rock o John Cena. Tutti lo fanno in continuazione... Loro sono dei wrestler che sono diventate delle star del cinema. Io sono qualcosa di diverso. Io ero un wrestler. Ora sono un attore a tutti gli effetti".

Isomma il Drax di Guardiani della Galassia non le ha mandate di certo a dire e nel corso della chiacchierata ha poi aggiunto: "The Rock probabilmente era una star del cinema ancor prima che lo diventasse. C'è qualcosa in lui che lo rende davvero speciale. Non potrei mai negarlo. Ma credo che in nessun caso lo considererei un grande attore. Io voglio ruoli di un certo spessore. Non mi importa di roba come Fast and Furious o Bumblebee... Quello non è il tipo di fama che cerco. Voglio recitare in Dune. Voglio lavorare con Denis Villeneuve. Voglio avere a che fare con Sam Mendes e Jodie Foster. Voglio collaborare con i vincitori di premi Oscar. Sono orgoglioso di essere un attore differente da loro. Voglio quel rispetto e tutta la credibilità possibile".

Proprio a proposito di Dune, vi ricordiamo che l'uscita del film è slittata alla fine del 2021. Per ingannare l'attesa, potete dare un'occhiata allo spot di Dune rilasciato nelle scorse settimane.