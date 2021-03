Dave Bautista mostra il nuovo tatuaggio: 'C'è una nuova donna nella mia vita'

Drax non è certamente il più sobrio dei Guardiani della Galassia: il personaggio di Dave Bautista, oltre ad essere un tipo particolarmente eccentrico sotto molti punti di vista, è facilmente riconoscibile grazie all'incredibile numero di tatuaggi che gli ricoprono il corpo dalla testa ai piedi. Ma è proprio tutta finzione?

Non esattamente, in effetti: il buon Dave è infatti un grande amante dei tatuaggi, com'è possibile notare da ogni foto in cui sia presente l'attore. A testimoniare questa passione arriva dunque l'ultima foto postata dall'attore su Instagram proprio per presentare ai propri fan l'ultimo arrivato di una famiglia sempre più numerosa.

Si tratta, com'è facile attendersi da un personaggio come l'ex-wrestler, di qualcosa di non particolarmente sobrio: il nuovo tatuaggio di Bautista è infatti una testa di Medusa che occupa praticamente per intero il ventre dell'attore. "C'è una nuova donna nella mia vita" ha annunciato trionfante la star Marvel nel postare la foto sul suo profilo: che dire, siamo sicuri che anche Drax avrebbe sicuramente approvato!

Cosa ve ne pare dell'ultimo tatuaggio del nostro Dave? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, James Gunn ha dovuto smentire le voci su Adam Warlock in Guardiani della Galassia vol.3; sempre il regista ha poi svelato l'arcano dietro il colore della pelle di Drax.