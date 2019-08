Per Dave Bautista i Marvel Studios non credono in uno spin-off su Drax

Dopo aver rivelato il suo interesse per il villain DC Clayface, Dave Bautista è tornato a parlare della possibilità di vedere uno spin-off su Drax nel Marvel Cinematic Universe dopo il già confermato Guardiani della Galassia vol. 3.

Dando prova della sua passione per i cinecomic e più in generale per i fumetti, l'attore ha espresso la sua volontà di fare da protagonista in uno stand alone non necessariamente legato a Drax:

"Il punto è che io adoro i personaggi dei fumetti e vorrei un mio stand alone. I Marvel Studios non credono molto in Drax o forse in me o in entrambi ma io non mi arrendo. Non ho partecipato a un progetto DC a causa degli impegni ma spero che ci saranno altri personaggi e altre opportunità"

Dopo il divorzio (ora risolto) tra James Gunn e la Disney per il terzo capitolo dei Guardiani Bautista è stato associato più volte al cast di The Suicide Squad, anche se ha confermato di non aver mai preso in considerazione di fare meno ai suoi impegni con la Marvel.

Guardiani della Galassia vol. 3, pur non avendo ancora una data di uscita ufficiale, è uno dei film confermati per il futuro del MCU: essendo la Fase 4 fissata fino a novembre 2021, il film di Gunn non uscirà comunque prima del 2022. Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4.