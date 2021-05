Dave Bautista sul licenziamento di James Gunn: 'É stato aggredito ingiustamente'

Nel 2018 James Gunn fu allontanato dalla direzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 per una serie di tweet controversi riemersi dall'oblio del web dopo una decina di anni. Molte furono le polemiche ma, gli attori che avevano collaborato con lui nel corso degli anni, si esposero in sua difesa, e tra questi c'è stato anche Dave Bautista.

L'interprete di Drax sin da subito ha difeso James Gunn, e a distanza di alcuni anni è tornato a parlare della questione in una lunga intervista rilasciata a Collider: "A quel tempo, è stato terribile...sono stato colpito più volte e sono stato minacciato. Anche io ero in una brutta situazione con la Disney, ma mi sentivo come se stessi facendo la cosa giusta. Un mio amico è stato attaccato ingiustamente", ha spiegato Bautista. "È stato aggredito ingiustamente e poi è stato punito ingiustamente. Non potevo vivere con me stesso se non avessi detto nulla, ma all'epoca era orribile. È stato orribile. Sono rimasto anche se prendevo colpi da ogni dove, sono rimasto lì perché sapevo che se nessuno parlava per lui, non c'era alcuna possibilità. Questo faceva parte del clima politico, delle cose che stavano succedendo. si trattava di qualcosa di molto più grande di James, questo era come un grande messaggio che stavano inviando. Si trattava di un attacco politico personale a James Gunn".

L'attore ha poi aggiunto: "Alla fine la Disney ha ammesso il proprio errore e lo ha assunto di nuovo. Ma io non lo avrei mai abbandonato a difendersi per qualcosa di cui non era colpevole. Era solo un attacco progettato da parte di persone orribili, persone orribili, e non avrei mai potuto sedermi lì e non fare nulla al riguardo, non dire nulla al riguardo. Molte persone si sono fatte avanti e hanno difeso James, cosa che doveva accadere perché aveva bisogno di aiuto".

Sicuramente saprete che dopo l'empasse per Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn è stato contattato immediatamente da Warner Bros e ha iniziato a lavorare a Suicide Squad. A tal proposito Bautista ha detto: "Rischiavamo di perderlo poichè era già in Suicide Squad, le cose si sono poi riorganizzate e Guardiani è stato salvato. Stiamo facendo quel film, stiamo per entrare in produzione. È firmato, sigillato e consegnato per farlo, e ne sono entusiasta. Concluderemo questa storia".