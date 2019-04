Dave Bautista insegna l'arte dello spionaggio a una bambina nel trailer di My Spy

Usciva ieri il primo poster di My Spy, ma è oggi grazie alla STX Entertainment che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale del film, nuova e irriverente commedia diretta da Peter Segal (Get Smart) che vede protagonista l'amatissimo Dave Bautista nei panni di una spia babysitter.

Sembra una regola del settore dedicata agli astri nascenti o alle star sulla cresta dell'onda: se sei un attore d'azione in ascesa, prima o poi ti tocca la commedia per famiglia, possibilmente nei panni di una spia. È stato così per Arnold Schwarzenegger in Un poliziotto alle elementari, per Vin Diesel in Missione Tata e anche per Dwayne "The Rock" Johnson in L'acchiappadenti. Poteva Bautista mancare l'appuntamento?



Ovviamente no, e infatti eccolo vestire i panni di un agente della CIA incaricato di sorvegliare la famiglia di una bambina di 9 anni interpretata dalla giovanissima Chloe Coleman, alla quale il personaggio dell'attore farà da babysitter, insegnandole anche qualche trucco da spia. Nonostante si una tropo di genere vecchio stampo, ammettiamo che il trailer è molto carino e che la presenza di Bautista eleva enormemente la portata del progetto, visto anche il suo incommensurabile talento comico e per l'improvvisazione (ne parlavamo qui).



My Spy è atteso nelle sale americane entro la fine dell'anno, a data da destinarsi.