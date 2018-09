Dave Bautista: 'Il fatto che la Disney possa licenziarmi non mi preoccupa affatto!'

Dopo intere settimana passate su Twitter a condividere video e pensieri in difese dall'amico e regista James Gunn e soprattutto contro la Disney, da lui definita "una compagnia pro cyber-nazismo e da vomito", Dave Bautista è intervenuto pubblicamente sulla questione, ribadendo tutti questi concetti.

Nel corso dell'intervista con Jonathan Ross per la tv nazionale, l'attore ha avuto modo di specificare che "girerà come da contratto le riprese aggiuntive per Avengers 4 ma che forse non tornerà per Guardiani della Galassia Vol. 3, attualmente messo in pausa". Nelle dichiarazioni, comunque, Bautista ha sottolineato come "non abbia più desiderio di lavorare per la Disney", quanto abbia significato per lui James Gunn, "una persona che lo ha aiutato nel momento del bisogno" e soprattutto che i Guardiani della Galassia avranno un ruolo "molto importante" in Avengers 4, cosa che anche l'attore ha capito "che forse non doveva dire" per le solite questioni di accordi di non divulgazione.



Nuovamente intervistato, Bautista ha però detto di non essere in alcun modo preoccupato del fatto che la Disney possa prendere dei provvedimenti in merito o licenziarlo. Spiega infatti: "Sono preoccupato che questo possa costarmi un lavoro al quale tengo, ovvio, ma allo stesso tempo è una questione di integrità, di lealtà. Quindi non ho alcuna intenzione di stare qui a mordermi la lingua, questo sono io come persona. Ho tentato di essere il più possibile selettivo in quello che dicevo e per come lo dicevo. Non devo necessariamente apparire come irrispettoso, ma devo comunque avere la possibilità di poter dire ciò che penso sia nella testa che nel cuore. Sono stato onesto".



Nonostante questo, Bautista aggiunge di non essere spaventato dal licenziamento e persino dal fatto che gli altri studios gli precludano nuovi lavori: "Sarà quel che sarà, se mi costerà il lavoro andrà comunque bene. Non puoi minacciare con la povertà un uomo che è già povero. Sono cresciuto povero e so cosa significa. Non mi preoccupa perdere dei soldi, non valgono niente per me. Sono disposto a tornare a fare wrestler nei cortili davanti a 10 persone se costretto a trovarmi da vivere. Non ho intenzione di piagare la mia integrità".



C'è poco altro da aggiungere, insomma.