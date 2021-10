Dave Bautista, quanto guadagna la star di Army of the Dead e Guardiani della Galassia?

Dave Bautista è una delle star più ricche in circolazione. L'ex wrestler può infatti contare sul patrimonio acquisito nel corso della sua precedente carriera più quello guadagnato come attore. Mentre molti film che vedono Dave Bautista nel cast stanno per arrivare in sala, i fan si chiedono: a quanto ammonta esattamente il patrimonio dell'attore?

Come sappiamo la carriera di Bautista nasce sul ring, dove dal 2002 al 2010 ha guadagnato per ben sei volte il titolo di Campione del Mondo, e con un breve ritorno sulle scene negli anni 2013-2014. Nel 2009 ha esordito al cinema, dando propriamente inizio alla sua carriera attoriale nel film di Herzog My Son, My Son, What Have Ye Done. Carriera che è proseguita soprattutto dopo che ha lasciato il wrestling, e lo ha visto crescere sempre più fino a ritagliarsi un posto nel MCU dove interpreta il personaggio di Drax. Recentemente lo abbiamo ammirato anche nel Dune di Villeneuve, adattamento del celebre romanzo che darà probabilmente il via a una saga cinematografica.

Secondo quanto si dice, fino a qualche mese fa, il patrimonio netto stimato dell'attore era di circa 16 milioni di dollari, cifra destinata a crescere e che probabilmente già lo ha fatto dati i suoi numerosi impegni lavorativi. Per molti si tratta di numeri eccessivamente alti per un interprete come Bautista, dissenso che è stato espresso spesso sul web. Fatto sta che l'attore non si ferma, anzi, continuerà a tornare sugli schermi ancora per molto, e sicuramente a breve, data la sua nutrita agenda di uscite. Molte delle quali, ovviamente, firmate MCU. Si tratterà in verità delle sue ultime apparizioni per i Marvel Studios, perché lo stesso Dave Bautista ha annunciato l'addio a Drax dopo Guardiani della Galassia 3. L'ex wrestler è pronto ad andare avanti, per tuffarsi in nuovi stimolanti progetti e... accrescere ancora di più il suo patrimonio.