Dave Bautista sul futuro Marvel: Il cambio generazionale è un pericolo per Kevin Feige?

Dave Bautista ha dichiarato che i suoi giorni Marvel stanno per finire, l'atteso Guardiani della Galassia 3 sarà probabilmente il suo ultimo cinecomic MCU e molto presto seguirà le orme di Chris Evans e Robert Downey Jr lasciando il palco alle prossime generazioni.

Ma, parlando con Vulture, Bautista ha sottolineato come il ricambio generazionale e l'addio di attori più stagionati non dovrebbe preoccupare i Marvel Studios: l'attore ha sottolineato infatti che, quando l'ondata di star originali si sarà completamente ritirata dall'MCU, Kevin Feige e il suo team avranno ancora un enorme catalogo di personaggi dautilizzare, specialmente dopo aver acquisito i diritti degli X-Men, dei Fantastici Quattro e tutto ciò che sta intorno ai due franchise.

"Non penso che sia un problema, perché la biblioteca Marvel è così vasta. Avranno materiale da cui attingere per parecchi decenni dopo che io sarò bello che morto!" ha scherzato Bautista. "So che la Disney ha acquistato la Fox e adesso con gli X-Men i Marvel Studios hanno davanti a loro una strada molto ampia. Col tempi diventerà un universo completamente nuovo. La loro libreria di personaggi è semplicemente enorme. C'è così tanto materiale che teoricamente potrebbero non finire mai di produrre film."

I Marvel Studios hanno già iniziato a riflettere su loro stessi e sul tema dell'eredità, da Spider-Man: Far From Home di Jon Watts al più recente Falcon & The Winter Soldier, e anche il nuovo trailer di Eterni ha anticipato qualcosa in tal senso. E' un tema molto importante che, oltre ad essere estremamente interessante per gli studiosi e i critici in quanto privo di esempi precedenti, sta molto a cuore soprattutto anche ai fan: secondo voi come si modificherà nel tempo il Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Per quanto riguarda Bautista, vi ricordiamo che tornerà nel MCU almeno altre tre volte: prima in Thor: Love & Thunder, poi nello speciale natalizio di Guardiani della Galassia per Disney+ e infine per il misterioso e super-segreto Guardiani della Galassia 3.