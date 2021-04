Dave Bautista contro i fan-casting: 'Perché mi date sempre personaggi brutti?'

Dave Bautista non ci sta: è vero, i fan hanno bisogno di divertirsi e il fan-casting è senz'altro uno dei loro passatempi preferiti, ma l'attore di Guardiani della Galassia vorrebbe tanto che per una volta almeno qualcuno pensasse di fare il suo nome per un personaggio, come dire... Piacevole da guardare!

Qualche tempo dopo aver risolto l'annoso mistero del colore della pelle di Drax, infatti, il nostro Dave si è lamentato sui social, tra il serio e lo scherzoso, con i fan coinvolti nella diffusissima pratica: "Ok, so di non essere il tipo più affascinante di questo pianeta, ma per quale motivo ogni volta che sono oggetto di un fan-casting si tratta sempre di qualche personaggio... Esteticamente poco gradevole? È per questo motivo che non ottengo mai il ruolo di protagonista nelle commedie romantiche!" ha sbottato Bautista dopo esser stato associato Killawog per un futuro film su Lanterna Verde.

In fin dei conti non possiamo dargli torto: nel corso di Guardiani della Galassia il nostro ha dimostrato di avere tante altre qualità, non ultima quella di saper diventare invisibile! Perché non concedergli una chance in un ruolo diverso dal solito? Speriamo che i fan raccolgano l'appello dell'attore! Tornando a parlare dell'MCU, intanto, recentemente il regista di Guardiani della Galassia James Gunn ha ringraziato Steven Spielberg per averlo ispirato sin dagli inizi della sua carriera.