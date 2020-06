Dave Bautista, esilarante siparietto su Twitter con James Gunn

Nel caso in cui qualcuno l'avesse dimenticato tocca ogni tanto ricordare che il buon Dave Bautista, prima di diventare l'amatissimo Drax di Guardiani della Galassia, è stato uno dei wrestler più in vista del circuito WWE.

L'attore ha poi seguito la strada di colleghi come The Rock dandosi alla recitazione e trovando nel cinema nuovi stimoli e una nuova carriera di uguale successo alla precedente, ma i fan della prima ora non dimenticano le sue imprese sul ring e vorrebbero tanto che in qualche film gli fosse concesso di sfoggiare nuovamente le sue abilità.

La richiesta è dunque stata recapitata direttamente a James Gunn tramite una sessione di botta e risposta sui social, ma a chi gli chiedeva di far eseguire all'attore la celebre Bautista Bomb se dovesse lavorare di nuovo con lui la risposta del regista è stata: "Lui è nel mio prossimo film (Guardiani della Galassia vol.3) ma no".

Tocca mettersi l'anima in pace, dunque: se l'attore dovesse eseguire la sua celebre signature move sul grande schermo non sarà nel Marvel Cinematic Universe. A proposito, Karen Gillan ha recentemente parlato dell'evoluzione di Nebula in Guardiani della Galassia vol.3; James Gunn, invece, ci ha aggiornati sulla data d'uscita di Guardiani della Galassia vol.3.