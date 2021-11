Dave Bautista entusiasta per l'annuncio del film con Jason Momoa: 'Ce l'abbiamo fatta!'

Dave Bautista e Jason Momoa hanno realizzato il loro sogno, quello di realizzare un buddy movie poliziesco sulla falsariga di Arma Letale e ora, l'ex wrestler non riesce a contenere la gioia dopo l'annuncio di questa pellicola ancora senza titolo.

Con un post sui social network, l'interprete di Drax il Distruttore ha infatti espresso tutta la sua soddisfazione per questa notizia, ancora incredulo per il modo scherzoso con cui è nata l'idea di questo film d'azione.

L'attore ha scritto: "2 mesi e 11 giorni di attesa. Li abbiamo sopportati! Siamo venuti, ci siamo abbracciati, abbiamo vinto. Orgoglioso di questo risultato. L'abbiamo materializzato da nient'altro che amore, rispetto e desiderio di lavorare di nuovo insieme. #Grinders #DreamChasers #GameChangers Ti voglio bene fratello @prideofgypsies. Ce l'abbiamo fatta. Grande amore tra due grandi uomini. Abbiamo vinto!".

La risposta di Jason Momoa non si è fatta attendere, l'ex interprete di Khal Drogo ha scritto: "Sei un tipo tosto fratello. Sono così entusiasta di lavorare di nuovo con te alle Hawaii".

Secondo il rapporto di Deadline menzionato da Bautista, le due star di Dune hanno presentato il film negli studios di Hollywood alcune settimane fa. Jonathan Tropper, che ha lavorato con le star in See, sta scrivendo il film e al momento non si sa se riusciranno a convincere il regista scelto da Bautista, David Leitch che ha diretto tagli altri John Wick, Atomica Biona e Deadpool 2. Insomma, l'appuntamento è al 2023, quando le riprese di questa pellicola ancora senza nome dovrebbero partire.