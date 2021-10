Dave Bautista cuore d'oro: la star di Final Score salva una cagnolina maltrattata

Questa sera Dave Bautista torna in tv con Final Score, il film d'azione del 2018 diretto da Scott Mann. Ma l'ex wrestler stavolta non fa parlare di lui per i suoi meriti cinematografici bensì per il suo cuore d'oro che lo ha spinto ad adottare una cucciola di pit-bull maltrattata.

Con una serie di social sul suo profilo Instagram personale, l'attore ha condiviso alcune foto piuttosto crude della tenera cucciola con delle pesanti escoriazioni sul collo, dovute molto probabilmente ad una catena non adatta alla sua tenera età. Bautista forte dei suoi guadagni, ha anche messo una taglia sui suoi aguzzini, stanziando 5 mila dollari da donare a chiunque possa fornire informazioni sul loro conto.

L'attore ha poi fornito anche aggiornamenti sulla cagnolina, presentandola come nuovo membro della sua famiglia e curandola nel migliore dei modi possibili. La star di Final Score ha poi detto: "È sopravvissuta a un incubo. Ora sta vivendo il suo puppy dream. Per favore, non fate della sua storia un'eccezione", invitando i suoi follower ad adottare un cane in difficoltà invece di acquistarne uno di razza ad una cifra elevatissima.

La piccola Penny, questo il nome dato alla tenera pit-bull, sembra essersi ambientata piuttosto bene a casa Bautista, e mentre mordicchia scarpe e ciabatte, ha trovato anche il tempo di lasciare un piccolo regalino sul tappeto della sua nuova casa.

A proposito di cani, anche un'altra star del MCU sembra essere legatissima al suo amico a 4 zampe. Chris Evans spesso condivide foto del suo Dodger, facendo letteralmente impazzire i suoi follower sui social per la loro disarmante dolcezza.