Dave Bautista compie 55 anni: 'Drax? Quando ebbi il ruolo ero al verde'

Guardiani della Galassia non è stato, per Dave Bautista, soltanto un modo per cominciare a farsi notare nel cinema che conta: per l'ex-wrestler, che oggi compie 55 anni, il film di James Gunn ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta di una vita che all'epoca stava prendendo una direzione non proprio entusiasmante.

L'attore che ora è indiziato per unirsi al DC Universe di James Gunn e Peter Safran ha infatti più volte raccontato di essersi trovato in grosse difficoltà economiche dopo il suo addio al mondo del wrestling: "Quando ebbi il ruolo di Drax avevo lavorato a stento per 3 anni. Mi ero davvero lasciato il wrestling alle spalle, sarei potuto tornare da loro con la coda tra le gambe, ma sarei rimasto intrappolato in un mondo nel quale non sarei mai andato così lontano" sono state le parole di Bautista.

La star di Blade Runner 2049 ha proseguito: "Quando fu preso nel cast tutto cambiò, non solo perché ero al verde. Quando dico al verde intendo che la mia casa era stata ipotecata, non avevo più niente. Avevo venduto tutta la mia roba, tutto quello che avevo quando facevo wrestling". Una svolta importante che ci ha anche regalato un attore incredibilmente valido: e voi, in quale ruolo avete preferito il buon Dave? Fatecelo sapere nei commenti!