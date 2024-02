Dave Bautista è un collezionista sfegatato per un oggetto che non indovinereste mai

Tutti noi abbiamo le nostre piccole manie, soprattutto se siamo appassionati di collezionismo e cultura pop. Evidentemente nemmeno Dave Bautista fa eccezione, dato che pure lui ha raccolto nel corso degli anni tantissimi esemplari di uno specifico oggetto non così comune.

Stiamo parlando delle lunchbox, letteralmente le scatolette per portarsi il pranzo al sacco. Negli Stati Uniti, soprattutto durante il periodo scolastico primario, sono un elemento quasi imprescindibile per i ragazzini, con diversi brand che creano la loro specifica lunchbox di metallo.

Dave Bautista ha quindi cominciato a collezionare le lunchbox, in tempi però abbastanza recenti, dato che come ha raccontato proprio lui questa sua passione è iniziata nel 2003, quando aveva trentaquattro anni. Sono quindi vent'anni che l'ex wrestler va a caccia di scatolette per il pranzo di qualsiasi tipo per aggiungerle alla sua collezione.

Una delle sue preferite è una lunchbox del 1967 di The Green Hornet, dalla celebre serie televisiva di quel periodo dalla quale è poi stato anche tratto il film di Michel Gondry del 2011 con Seth Rogen e Jay Chou.

Una "mania" svelata proprio da Dave Bautista durante un'intervista per Dune - Parte 2, film nel quale lo rivedremo in azione nel ruolo di Rabban Harkonnen. Qua se volete la trama di Dune Parte 1 per ripassare.

E voi vi aspettavate un oggetto di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti!