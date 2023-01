Dave Bautista e quel consiglio attoriale di Steve Austin che gli salvò la carriera

E' da poco arrivata la notizia dell'addio al personaggio di Drax di Guardiani della Galassia. Ma la carriera dell'attore non è di certo terminata qui. Dave Bautista ha condiviso infatti un consiglio d'oro sulle scelte attoriali datogli da un amico: Steve Austin.

"Ti offriranno sceneggiature terribili. E il loro compenso ti potrebbe indurre in tentazione. Non farti fregare".

Questo il consiglio di Steve Austin a Dave Bautista, racconta quest'ultimo in un'intervista per GQ. Un consiglio ancora più significativo se si pensa al fatto che Dave Bautista era al verde prima di Guardiani della Galassia. L'attore aveva lasciato il mondo del wrestling per inseguire la sua vocazione artistica, ma è stata una vera scommessa. Prima di ottenere il ruolo, infatti, Dave avrebbe addirittura dovuto ipotecare la casa.

Il consiglio sembra essere stato seguito, nonostante il ruolo ben remunerato della Marvel. L'attore infatti è stato elogiato da Shyamalan per la sua performance eccezionale in Bussano alla Porta. Addirittura la sua è stata definita come "una delle performance migliori dell'anno". Ma non solo, Shyamalan sembra aver apprezzato l'attore anche per la sua "bellezza di essere umano". Dave è inoltre uno dei protagonisti di Glass Onion, il secondo capitolo di Knives Out che vede Daniel Craig come protagonista, ancora nei panni del detective Benôit Blanc.