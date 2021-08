Dave Bautista ammette: 'Ero al verde prima di Guardiani della Galassia'

L'ingresso nel Marvel Cinematic Universe sembrerebbe aver letteralmente cambiato la vita a Dave Bautista: nonostante la sua carriera nel wrestling, infatti, l'attore stava affrontando un periodo di gravi ristrettezze economiche prima di accettare il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia.

A raccontarlo è stato l'attore stesso: "Perché le persone capiscano davvero quanto la mia vita sia cambiata bisogna che capiscano da dove vengo, ciò che ho passato quando lavoravo nel mondo del wrestling, cosa mi sono lasciato alle spalle per puntare tutto sulla recitazione" sono state le parole di Bautista, che si è recentemente detto deluso dal fatto che Marvel non abbia puntato sul suo Drax per uno stand-alone.

L'ex-wrestler ha poi proseguito: "Quando mi fu proposto il ruolo di Drax avevo lavorato a stento per circa tre anni. Mi ero davvero lasciato il wrestling alle spalle e il rischio era quello di tornare indietro con la coda tra le gambe, ma ho voluto giocare le mie carte. Quando entrai nel cast cambiò tutto, non solo perché ero al verde. E quando dico al verde intendo che la mia casa era ipotecata, non avevo niente. Avevo venduto tutta la mia roba".

Una storia che, grazie a Marvel e alla testardaggine dell'attore, sembra dunque aver finalmente trovato il suo lieto fine. A proposito dell'MCU, intanto, James Gunn ha messo le mani avanti sul futuro dei Guardiani della Galassia.