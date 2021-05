Dave Bautista ama Bane ma sogna di interpretare Ernest Hemingway in un biopic

Nel corso di una recente intervista concessa a Polygon, Dave Bautista che in questo momento si sta godendo il successo in streaming del suo ultimo lavoro, Army of the Dead di Zack Snyder attualmente su Netflix, ha rivelato quale sarebbe il suo sogno nel cassetto e di conseguenza il ruolo della vita, molto più di interpretare Bane per la DC.

Bautista ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di interpretare Ernest Hemingway in un eventuale biopic sullo scrittore di Per chi suona la campana, Addio alle armi e Il vecchio e il mare. "Ho pensato a molte storie motivanti che potrei interpretare, ma quella a cui penso continuamente è la storia di Ernest Hemingway. Se avessi modo di interpretare un personaggio che voglio tra tutti penso ancora che si tratterebbe di lui. Penso potrei rendergli giustizia. Penso sia davvero interessante, tutto quel che riguarda la sua vita, e il modo in cui ha vissuto, e anche quello in cui è morto. E' semplicemente molto intrigante, le sue idee sono stimolanti per me".

Bautista ha poi aggiunto altro sulla notizia che lo vede favorito tra i fan DC per il ruolo di Bane: "Ultimamente sono stato tirato in ballo per interpretare Bane nel DC Universe, e continuo a ripetere che potrei rendere giustizia a quel personaggio, lo credo davvero. Quindi fiction contro non-fiction, sarebbe Bane o Ernest Hemingway".

Prossimamente vedremo Bautista in blockbuster quali Dune e Guardiani della Galassia Vol. 3 ma anche nel sequel di Knives Out di Rian Johnson. L'attore ha recentemente svelato perché ha accettato la parte in Knives Out 2: "Ho parlato con Rian e conosco molto bene la sua carriera cinematografica e i grandi film che ha fatto. Ma quello di cui ero più eccitato mentre gli parlavo erano gli episodi di Breaking Bad che ha diretto, perché sono un grande fan di Breaking Bad; erano quelle le performance che ha diretto di cui ero più interessato. Voglio andare proprio in quella direzione"