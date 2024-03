Dave Bautista ha adottato un cane grazie a Millie Bobby Brown! 'Ne sono innamorato'

Dave Bautista, che ha da poco ripreso I panni di Glossu Rabban nel sequel di Dune (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Dune 2), ha condiviso la commovente storia dell’adozione di uno dei cani della star di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

L’attore ha spiegato di essere entrato in contatto con l’attrice che ha prestato il volto a Undici tramite Chris Pratt. Bobby Brown e Pratt stanno lavorando insieme al prossimo film dei fratelli Russo, The Electric State, e durante le riprese Dave Bautista ha ricevuto una chiamata da Chris, che lo informava del fatto che la sua co-protagonista stesse cercando una casa per un cane.

In una sua recente apparizione al The Tonight Show With Jimmy Kimmel, Bautista ha dichiarato: “All’inizio ero titubante, considerando che ho già 3 cani, ma non ho potuto resistere dopo aver visto la sua foto. Mi sono innamorato di lei”. La nostra Millie ha fatto in modo che qualcuno consegnasse il piccolo segugio alla star di Dune 2: “Sono tornato a casa e ho aspettato, questi due ragazzi si sono presentati nel cuore della notte con questo cucciolo meraviglioso”.

Sebbene non abbia incontrato l’attrice personalmente, Bautista non ha perso occasione per esprimerle profonda gratitudine per aver fatto da tramite all’adozione della sua nuova amica a quattro zampe, Talulah. Mentre Dave si gode la compagnia di Talulah e il grande successo di Dune 2, noi aspettiamo di rivedere Millie Bobby Brown nei panni di Undici: da gennaio è finalmente partita la produzione di Stranger Things 5.