Dave Bautista dice addio a Drax in Guardiani della Galassia 3

Con Guardiani della Galassia 3 si concluderà il viaggio nel MCU per Dave Bautista nei panni di Drax il Distruttore. Il suo è stato un viaggio pieno di vendetta, per la moglie e per la figlia, ma non solo. Apparso per la prima volta nel 2014, nel Guardiani della Galassia di James Gunn, conclude ora il suo percorso con lo stesso regista.

Un finale, quello di Drax, che Bautista ha definito "dolce amaro". L'attore ha detto che il ruolo è stato importantissimo per la sua carriera, perché lo ha inserito nella grande Hollywood nel momento giusto. Il personaggio interpretato in Guardiani della Galassia gli ha infatti dato la possibilità di dimostrare il suo talento nella recitazione, che lo ha poi lanciato verso altri grandi progetti: Army of the Dead, il franchise di 007, e il recente Dune. Si tratta inoltre di un ruolo che gli ha permesso di uscire dalle difficoltà economiche in cui si trovava in quel periodo.

Durante un'intervista per ComicBook, Bautista ha affermato che spera che il suo personaggio non riceverà tanti pugni come negli scorsi film nell'ultimo capitolo. "Sai, sembra essere lo schema di Drax: non importa quale sia il suo obiettivo, si fa prendere a calci in culo," ha detto l'attore ridendo.

Dave ha poi speso alcune parole sul rapporto con i colleghi. "È il nostro terzo film. Ci sarà una conclusione. Ed è stato un viaggio infernale con diversi ostacoli. Quindi non vedo l'ora. Il cast e ovviamente il regista, James Gunn, sono come una famiglia per me. Questo è un po' dove il mio viaggio è iniziato. Siamo tornati al punto di partenza e non vedo l'ora di concludere. E' agrodolce... Voglio dire, faccio Guardiani dal 2013. E, sai, quando uscirà, sai, sarà nel 2023, quindi è un viaggio di 10 anni".

Secondo Dave Bautista tutti i percorsi devono finire, e non vede l'ora di raggiungere il traguardo con i suoi amici.

Ci si chiede ora cosa sarà dell'idea di Gunn di girare un film su Drax. Intanto, comunque, vedremo il personaggio un'ultima volta in Guardiani della Galassia 3, in arrivo nel 2023.