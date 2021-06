Dave Bautista, ecco 10 curiosità su vita e carriera della star di The Warriors Gate

Dave Bautista è di ritorno questa sera nelle tv italiane con The Warriors Gate, action fantasy del 2016 che racconta di un giovane trasportato magicamente nell'antica Cina. In attesa di vederlo in azione anche in Dune e Guardiani della Galassia vol.3, ecco di seguito dieci curiosità sull'attore che potrebbero sorprendervi.

È cresciuto in un quartiere malfamato di Washington D.C., da cui si è trasferito dopo che la madre ha trovato un uomo che stava morendo a causa di un colpo di pistola proprio fuori dalla loro casa. Ha lavorato come buttafuori per un night club, fino a che non è stato licenziato per via di una rissa che gli è costata una condanna a un anno di libertà vigilata. Finiti i turni di lavoro andava dritto in palestra ad allenarsi, tornando a casa esclusivamente per dormire. È scoppiato a piangere quando ha scoperto di aver ottenuto il ruolo di Drax nei Guardiani della Galassia. Oltre a recitare, ha lavorato anche come produttore a film quali Bushwick, Final Score e My Spy. È un grande amanti delle arti marziali, e ha vinto per KO tecnico l'unico incontro di MMA a cui ha partecipato nel 2012, sconfiggendo l'italo-americano Vince Lucero al primo round. Prima di ogni giorno di riprese di Guardiani della Galassia, si è dovuto sottoporre a sessioni di trucco di circa 3/5 ore per applicare i pezzi prostetici di Drax, poi ridotte a 90 minuti per il secondo capitolo. Ha combattuto e perso il suo ultimo incontro in WWE a Wrestlemania 35, restituendo a Triple H il favore di 14 anni prima, quando sconfiggendolo era diventato per la prima volta campione del mondo dei pesi massimi. Ha minacciato Manny Pacquiao per alcune dichiarazioni omofobe, difendendo la madre dalle brutte parole del pugile. Ha chiesto a Warner Bros. di poter interpretare Bane in uno dei prossimi titoli ambientati nel mondo di Batman.

