Dave Bautista, quali sono i prossimi film dell'attore? Il suo calendario completo

Dopo la sua recente apparizione in Dune Dave Bautista è pronto a regalarci altri titoli. Ecco una lista dei suoi prossimi arrivi in sala!

Dopo le sue ultime fatiche, Bautista riprenderà presto il ruolo di Drax il Distruttore in due film della Marvel: si tratta di Thor: Love and Thunder, il cui arrivo negli USA è previsto a Maggio 2022, e Guardiani della Galassia: Holiday Special atteso per Natale. Il suo viaggio nei panni del Distruttore si concluderà nel 2023, quando dirà addio al ruolo in Guardiani della Galassia vol. 3. Ecco cosa ha detto Bautista in merito alla sua ultima apparizione come Drax.

Nel frattempo l'attore tornerà anche in Knives Out 2, sequel del celebre mystery di Rian Johnson, che in verità ha dichiarato di dover ancora pensare a un nome per il film, che sarà diverso dal primo e con un nuovo cast (almeno in grande parte).

Bautista sarà inoltre il protagonista della pellicola di fantascienza Universe's Most Wanted. Qui interpreterà un guerriero intergalattico che deve lottare per impedire ad un gruppo di alieni di conquistare il mondo. Roba da nulla insomma.

Attualmente invece l'attore prestando la voce ad un personaggio di Groove Tails, un film animato in cui c'è anche Jamie Foxx, oltre a due serie: See e Army of The Dead Lost Vegas.

Al momento solo annunciato è invece In The Lost Lands. Si tratta di un film di Paul W.S. Anderson che adatterà tre storie dell'autore di Game of Thrones, George R.R. Martin.

Tanti, dunque, i prodotti che vedono come protagonista Dave Bautista in arrivo. Qual è quello che attendete con più impazienza? Scrivetecelo nei commenti!