Date un'occhiata al disegno di Thanos fatto da Jim Lee: il titano appare cattivissimo!

L'artista visuale di DC Comics e co-fondatore Image Comics,, ha postato sul suo canale Twitch un'incredibile sorpresa: una splendida illustrazione del Titano Pazzo della Marvel, Thanos.

Vedere Lee disegnare per la Marvel non è qualcosa di nuovo. Ha iniziato la sua carriera lavorando proprio per la Casa delle Idee prima di diventare il co-fondatore di Image Comics. Il suo canale Twich è pieno di illustrazioni, qualora voleste darli un'occhiata.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Per quanto riguarda Thanos, interpretato nell'MCU da Josh Brolin, lo vedremo a partire dal 27 aprile in Avengers: Infinity War. Siete pronti per il primo film che metterà davvero alla prova i nostri Vendicatori?