Dastmalchian: 'Dune di Villeneuve sarà incredibilmente fedele al libro'

Dune di David Lynch è un caso piuttosto singolare nella storia del cinema: film diventato a suo modo un cult ma al tempo stesso criticatissimo per la scarsissima fedeltà al libro di Frank Herbert. Tutt'altra storia dovrebbe essere, a quanto pare, per questa nuova trasposizione firmata Denis Villeneuve.

A rassicurare i fan ci ha pensato David Dastmalchian, attore alla sua terza collaborazione con il regista di Arrivals (i due hanno già lavorato insieme in Prisoners e Blade Runner 2049). Intervistato da Cinemablend, Dastmalchian ha voluto garantire personalmente riguardo alla volontà del regista di restare il più possibile fedele all'opera di Herbert.

"In realtà non posso dire molto sulla trama o sul copione, ma posso assicurarvi che in questo caso le vecchie frasi come 'Fedele allo spirito' o 'Onorare lo spirito di qualcosa' valgono eccome. Ad essere onesto non ho ancora letto la versione più recente della sceneggiatura, ma dal modo in cui Denis me ne ha parlato e da ciò che ho visto, posso dire che è tutto assolutamente fatto con l'intenzione di onorare tutto ciò che Frank ha messo nel suo romanzo. Ragazzi, Denis è così coraggioso. Lui fa le sue scelte ed arriva esattamente nel posto di cui noi spettatori abbiamo bisogno" ha raccontato con trasporto l'attore.

Il primo banner di Dune è stato pubblicato la scorsa settimana. Sembra già cosa certa, inoltre, che il film di Villeneuve debba avere almeno un seguito.