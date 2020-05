Darth Vader spodestato: non è più il personaggio più popolare di Star Wars

Quando si pensa a Star Wars si pensa inevitabilmente come prima cosa all'iconico casco di Darth Vader, o almeno questo è quanto è sempre valso per la maggior parte dei fan della saga: ultimamente, però, le cose potrebbero essere cambiate.

Nonostante il buon Anakin sia sempre stato saldamente in testa alla classifica dei personaggi più popolari del franchise, infatti, negli ultimi tempi i sondaggi rivelano un cambiamento di tendenza che pare abbia portato alla perdita del primato di cui sopra.

No, non è stato Luke a spodestare il padre, né uno degli altri storici protagonisti della saga: pare, infatti, che il personaggio attualmente più popolare tra i fan di Star Wars sia Baby Yoda (o The Child, che dir si voglia), che sta godendo di un successo devastante sin dall'uscita del primo episodio di The Mandalorian.

Sempre da The Mandalorian arriva il secondo classificato, che risponde al nome del protagonista Mando: solo dopo loro due arriva dunque, finalmente, il nostro amato Darth Vader. Cosa ne dite? Siete sorpresi o pensate che tutto sommato sia un semplice segno dei tempi? Ciò che è certo, comunque, è che Anakin Skywalker occuperà sempre un posto di riguardo nei cuori di tutti i fan della saga.

