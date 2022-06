Darth Vader va a farsi un bagno nel trailer di LEGO Star Wars Summer Vacation

Mentre il franchise di Star Wars si sta preparando per tornare al cinema, gli appuntamenti della saga su Disney Plus non accennano a fermarsi e tra qualche settimana sarà la volta di LEGO Star Wars Summer Vacation, il nuovo divertente progetto LEGO dedicato alla serie creata da George Lucas.

Alla ricerca di una pausa dagli stormtrooper e dai caccia TIE, Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 e C-3PO, a bordo del lussuosissimo Starcruiser galattico, Halcyon. Ma il suo piano di vivere un’ultima avventura insieme va rapidamente a monte quando viene separato dal gruppo. Mentre cerca i suoi amici, incontra tre Fantasmi di Forza: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, che condividono le loro storie inaspettate di vacanze andate male, aiutandolo a capire che le vacanze non sono solo divertimento.

LEGO Star Wars Summer Vacation, ambientato poco dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, vede nella versione originale le voci di “Weird Al” Yankovic, Yvette Nicole Brown, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, oltre a quelle dei membri del cast che ritornano dai precedenti speciali di LEGO Star Wars, e include la nuova canzone originale “Scarif Beach Party” interpretata da “Weird Al” Yankovic.

Ultima novità della serie di racconti targati LEGO legati alla popolare saga, iniziata con LEGO Star Wars Holiday Special e proseguita con LEGO Star Wars Terrifying Tales, Summer Vacation debutterà il 5 agosto 2022 in esclusiva su Disney+. Il film è solo uno dei tanti nuovi progetti di Star Wars in arrivo su Disney Plus nei prossimi mesi, col mese di agosto che vedrà anche il debutto della nuova serie tv Andor, prequel di Rogue One.

Gustatevi il trailer in apertura e diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.