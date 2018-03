Darren Aronofsky rivela il significato di Madre! e parla delle critiche a Noah

Nel corso di un’intervista concessa al South by Southwest Festival,ha parlato del significato del suo ultimo film,

Intervenuto al festival, il regista ha chiarito il significato definitivo dietro al suo ultimo lavoro, interpretato da Jennifer Lawrence e Javier Bardem: “Volevo fare un film sulla Madre Terra, che parlasse di come la stiamo trattando”, ha dichiarato Aronofsky riferendosi al personaggio della Lawrence, una donna incinta costretta ad affrontare una catastrofe dopo l’altra durante la convivenza con il marito poeta. “Il modo in cui vedo come viene trattata Madre Terra è che è completamente privo di qualsiasi rispetto. La stiamo violentando ripetutamente. Ecco perché Jennifer interpreta il personaggio in quel modo. C’è molta emozione”.

Per quanto riguarda il personaggio di Bardem, Aronofsky ha confermato che è stato concepito pensando al ruolo di Dio: “Ho letto la Bibbia e ho visto il modo in cui è dipinto nel Vecchio Testamento. Quando pensi a quel Dio, deduci che se non lo preghi allora verrai ucciso. Che tipo di personaggio fa questo? Per me si è trattato di interpretarlo dal punto di vista dell’emozione umana. Io sono in ogni mio film. Sono il wrestler, sono la ballerina, sono sia il personaggio di Jennifer Lawrence che quello di Javier Bardem”.

Il regista è poi tornato a parlare di Noah, pesante fallimento di critica: “Quando abbiamo iniziato i primi test-screening non andava affatto bene. Andavano in piccole città di provincia. Sorpresa! Gli evangelici non ne erano entusiasti”. Il regista ha rivelato di aver quasi perso il final cut: “A un certo punto avevano trasformato il mio film di due ore e venti minuti in una pellicola di 85 minuti con musica gospel. La mostrarono al pubblico ed ebbe un responso peggiore di quello della mia versione. Certi film non possono essere testati”. Noah finì per incassare circa 360 milioni di dollari su 125 milioni di budget.