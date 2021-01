Darren Aronofsky, Brendan Fraser protagonista del nuovo film The Whale

Deadline conferma che Brendan Fraser, star della saga cinematografica de La mummia, sarà protagonista del nuovo film diretto da Darren Aronofsky, adattamento dell'opera The Whale di Samuel D. Hunter, per A24. Hunter si occuperà della sceneggiatura del film che segnerà il ritorno di Aronofsky dietro la macchina da presa a distanza di 4 anni.

L'ultimo film del regista di Requiem for a Dream uscito nelle sale è Madre!, risalente al 2017, con protagonista Jennifer Lawrence.

Il film raccontava la relazione di una coppia messa alla prova dalla visita inaspettata di due persone che interrompono improvvisamente la loro tranquilla esistenza. Il film divise critica e spettatori, anche per il sottotesto biblico, le sequenze di violenza e la regia dello stesso Aronofsky.



Nella trama dello spettacolo teatrale The Whale di Samuel D. Hunter, un uomo sovrappeso vive da recluso in un appartamento alla periferia di Mormon Country, Idaho, e la sua vita sta per finire. L'uomo cerca di riprendere il legame con sua figlia, scoprendo di doversi rapportare ad una teenager infelice. La trama si evolve in un lungo e difficoltoso tentativo di redenzione e ricerca di bellezza in luoghi insoliti.

Samuel D. Hunter racconta così la trama di The Whale:"Si tratta di una storia profondamente personale e sono davvero grato di poter raggiungere un pubblico maggiormente ampio. Sono un fan di Darren Aronofsky fin da quando vidi Requiem for a Dream quando ero una matricola e scrivevo i miei primi spettacoli e sono grato che possa portare il suo talento unico e la sua visione per realizzare questo film".



The Whale potrebbe essere il progetto giusto per rilanciare la carriera della star de La mummia, arenatasi diversi anni fa proprio all'apice del successo. Fraser ha rischiato la morte diverse volte, come da lui stesso dichiarato qualche tempo fa.

Brendan Fraser ha dichiarato di essere disposto a tornare ne La mummia, il franchise che gli regalò popolarità in tutto il mondo a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio.