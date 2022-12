Darren Aronofsky annuncia un'uscita IMAX del suo primo film per il 25esimo anniversario!

In occasione del 25esimo anniversario di Pi, il regista Darren Aronofsky ha raccontato di star lavorando ad una riedizione in IMAX del suo primo film. La pellicola, infatti, arriverà nuovamente nelle sale a marzo 2023 in occasione dei "festeggiamenti" del Pi Day.

"Quando ho venduto il film al Sundance del nel 1998" ha raccontato Aronofsky. "Mi dissero 'Te lo ridaremo indietro tra 25 anni (il film)'. E sta per accadere perchè abbiamo effettivamente scansionato il negativo a 8k, e stiamo lavorando su un mix ATMOS, perfezionandolo e pianificando di fare un'uscita IMAX il 14 marzo, per il film" ha ammesso il regista.

Dopo aver rivelato della sua ricerca dell'attore giusto per The Whale, Aronofsky è tornato a parlare del suo primo film e di come la tecnologia rispetto al tempo sia totalmente cambiata portandolo a lavorare nuovamente con il direttore della fotografia della pellicola per realizzare una versione in IMAX. "Non c'era lavoro digitale sul film. È incredibile vedere quanto è cambiata la tecnologia, la forma è cambiata. È solo un mondo così diverso. Voglio dire, il film è stato mixato in stereo. Non c'era nemmeno il suono adeguato per la musica. È una forma di tecnologia così diversa" ha concluso.

In occasione della prossima uscita del nuovo film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, vi consigliamo la nostra recensione di The Whale presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.