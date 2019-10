Darkseid e Wonder Woman in una nuova foto dello Snyder Cut di Justice League

Sono passati due anni da quando Justice League è stato rilasciato nei cinema di tutto il mondo dalla Warner Bros., ma i fan di Zack Snyder ancora sognano di poter vedere prima o poi la versione originale del film pensata dal regista, e ribattezzata dalla vulgata popolare Snyder Cut.

Probabilmente una versione ufficiale di quel film non vedrà mai la luce come film completo a se stante, ma gli appassionati si accontentano anche di sporadiche rivelazioni e easter-egg pubblicati online, come quella di qualche giorno fa relativa alla presenza di Martian Manhunter, purtroppo tagliata dalla pellicola finita.

Sin dall'uscita del film, a quel punto, dopo mille tribolazioni, non più una creatura di Zack Snyder, il regista ha rivelato numerose informazioni sui suoi piani originali, e nelle scorse ore a questi dietro le quinte si aggiunge anche una nuova scena cancellata che avrebbe dovuto coinvolgere Wonder Woman alla scoperta di un murale che narra l'antica battaglia delle Amazzoni contro Darkseid.

Potete guardare le inquadrature mozzafiato con Gal Gadot in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, come rivelato da Snyder, Justice League avrebbe dovuto rappresentare il primo capitolo di una trilogia, che insieme a Man of Steel e Batman vs Superman avrebbe a sua volta composto una pentalogia incentrata sul rapporto tra Clark Kent e Bruce Wayne e la tematica del Dio vs Uomo tanto cara all'autore.

