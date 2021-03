Darkseid v Thanos: le differenze tra i due grandi villain DC e Marvel

Nonostante le grosse similitudini che li legano, i due famosi villain Darkseid e Thanos, personaggi rispettivamente di DC Films e Marvel Studios, possono anche distinguersi in base a determinate caratteristiche che li differenziano l'uno dall'altro.

Il primo a 'nascere' è Darkseid, creato nel 1971 dalla leggenda Jack Kirby per la DC Comics. Due anni dopo, nel 1973, Thanos esordisce alla Marvel Comics come creatura del fumettista Jim Starlin, che lo inventa allo scopo di emulare lo stesso Darkseid della DC (tenendo fede ad una tradizione dei fumetti statunitensi, in base alla quale i personaggi di diverse case editrici si assomigliano un po' tutti).

Uno è il villain definitivo della Justice League, l'altro è l'avversario supremo degli Avengers. Uno fa parte dei Nuovi Dei, l'altro è un discendente degli Eterni, il che significa che entrambi i personaggi sono dotati naturalmente di una forza anormale e sono più o meno immortali.

La differenza più importante fra i due supervillain risiede nella motivazione delle loro azioni. Piuttosto che cercare incessantemente la conquista e il controllo dell'universo come la sua controparte DC, infatti Thanos nei fumetti è spinto a compiere il volere del male a causa di un'ossessiva storia d'amore con la Morte stessa, e spesso commette le azioni più atroci e orribili in suo nome. Addirittura, qualche volta, Thanos si è perfino schierato dalla parte di alcuni supereroe, come Adam Warlock e Namor, quando i suoi interessi coincidevano con quegli dei buoni (e soprattutto quando la sua amata Morte non era nei paraggi).

Questa grossa differenza si riscontra anche nei film: in Justice League di Zack Snyder, Darkseid vuole ottenere l'equazione anti-vita al solo scopo di distruggere e conquistare, mentre come noto le motivazioni di Thanos in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo sono ben più complesse e stratificate, al punto che, paradossalmente, del film Marvel Studios il villain diventa quasi il protagonista.