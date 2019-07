Darkseid in un'ipotetica versione per Justice League di Zack Snyder

Nel montaggio finale di Justice League non è stato incluso Darkseid ma una nuova foto apparsa su Instagram mostra come avrebbe potuto apparire il villain se fosse apparso nel film di Zack Snyder. La Snyder Cut sta diventando famosa quanto il montaggio finale di Justice League proiettato al cinema. E i piani originali di Snyder includevano Darkseid.

Darkseid non è stata l'unica cancellazione dalla versione finale di Justice League. Il film di Zack Snyder includeva anche Lantern, una scena tagliata con Cyborg e una lunga lista di altre sequenze e personaggi.

La sua visione finale sembra completamente diversa da quella conclusa da Joss Whedon e distribuita nelle sale.

Zack Snyder attualmente sta dirigendo l'imminente film sugli zombie, Army of the Dead; è stato anche annunciato che avrebbe lavorato ad un adattamento cinematografico di The Fountainhead.



Justice League è stato scritto da Chris Terrio e Joss Whedon, che ha terminato il film dopo l'abbandono del progetto da parte di Zack Snyder in seguito ad un grave lutto familiare. Quinta pellicola del DC Extended Universe, Justice League riunisce Batman e Wonder Woman con Flash, Aquaman e Cyborg per fronteggiare la minaccia dell'alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni.

Il film è uscito in Italia nel novembre 2017. Nel frattempo Jesse Eisenberg, interprete di Lex Luthor, sembra che abbia scoperto che Justice League 2 non si farà.

Altre immagini inedite sono state postate su Instagram da Fabian Wagner.