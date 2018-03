Darkest Minds: guardiamo le prime immagini che mostrano gli Adolescenti con i Superpoteri!

Sono online le prime immagini dell'adattamento cinematografico di 20th Century Fox intitolato, del regista Jennifer Yuh Nelson. Basato sui libri di Alexandra Bracken, The Darkest Minds è una serie di fantascienza/thriller sullo stile di The Hunger Games, Divergent e The Maze Runner.

La Bracken ha pubblicato quattro romanzi di Darkest Minds, usciti dal 2012 fino al 2015, quando la Fox ha acquisito i diritti sui film e ha assunto Shawn Levy (Stranger Things) per produrre l'adattamento del primo libro attraverso la casa di produzione 21 Laps Entertainment.

Darkest Minds si svolge in un futuro cupo in cui la Terra è stata devastata da una piaga che ha causato la morte del 98% dei bambini del mondo. Mentre il rimanente 2% è riuscito a sopravvivere, ha successivamente sviluppato superpoteri che potrebbero rappresentare un pericolo non solo per loro stessi, ma anche per coloro che li circondano. I romanzi della Bracken iniziano un certo numero di anni dopo questo evento catastrofico, quando molti di questi bambini super potenti sono diventati adolescenti e vengono tutti tenuti in campi di internamento, al fine di isolarli e tenerli lontani dagli adulti che temono loro e le loro abilità.

Amandla Stenberg interpreta il ruolo di Ruby, un'adolescente di 16 anni che riesce a fuggire dal campo di internamento e scappa insieme a tre dei suoi giovani amici - Liam, Chubs e Suzume (aka. Zu). Tra gli attori adulti troviamo Mandy Moore (This Is Us) che interpreta Cate, una gentile dottoressa che lavora nel campo in cui è tenuta segregata Ruby, Camp Thurmond. A completare il cast principale di The Darkest Minds c'è anche Gwendoline Christie nei panni di Lady Jane, un'implacabile cacciatrice di taglie decisa a riportare indietro Ruby e gli altri.

Gli adolescenti di The Darkest Minds sono "etichettati" con colori diversi (in base ai livelli di minaccia terrorismo che rappresentano), che determinano quanto sono pericolosi, in base alle loro rispettive super-abilità. Nelson ha spiegato come il sistema di codifica dei colori nel film funzioni a EW, rivelando che il verde è il livello più basso e il rosso è il più alto (designando gli adolescenti che possono appiccare e controllare il fuoco):

"Il primo e più basso è il verde, i ragazzi mostrano un'intelligenza elevata, sono super intelligenti. Poi c'è il blu, ragazzi in grado di spostare le cose telecineticamente. Poi ci sono i gialli, che sono in grado di comandare tutto ciò che è elettrico. Quindi non è esattamente una buona cosa far avere loro intorno degli elettrodomestici. Poi ci sono gli arancioni che sono in grado di controllare le menti delle persone. E poi i rossi ... "

La Stenberg non è estranea al mondo degli adattamenti del genere YA, avendo già recitato nei panni di in Rue in The Hunger Games e, più recentemente, nel film per ragazzi Everything, Everything. Gli altri tre giovani protagonisti del film sono interpretati da attori meno conosciuti, tra cui Harris Dickinson (Trust) nei panni di Liam, Skylan Brooks (The Get Down) nelle vesti di Chubs e Miya Cech (American Horror Story) ad interpretare Zu. Ruby è arancione - per via delle sue abilità di controllo mentale - Liam è un blu, per la sua telecinesi, Chub è un verde per la sua super intelligenza, e Zu è gialla per i suoi poteri basati sull'elettricità.

