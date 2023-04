Dark Universe al sapore di Scream: i registi e Melissa Barrera al lavoro sul nuovo film

Scream VI ha segnato una nuova direzione per la saga di Wes Craven che ha portato sullo schermo il celebre assassino Ghostface. Dopo essere stata protagonista dell’ultimo capitolo del franchise, Melissa Barrera si riunirà ai registi del film ambientato a New York per prendere parte a una nuova opera appartenente al Dark Universe della Universal.

Il reboot del Dark Universe non è andato come speravano alla Universal con il remake de La Mummia che non è riuscito ad ottenere il successo sperato e con la casa madre che ha deciso di cambiare direzione in favore di film più indipendenti l’uno dall’altro e incentrati sui mostri classici del cinema della prima metà del secolo scorso.

Oggi giunge la notizia di un nuovo film appartenente al filone dopo L’Uomo Invisibile del 2020 e Renfield (di cui potete trovare qui il trailer), con Nicholas Cage, del 2023: il collettivo di registi Radio Silence, e nello specifico il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett lavorerà a un nuovo progetto horror dal titolo ancora non definito e di cui ancora non ci è dato di sapere granché.

La notizia, in tal senso, è la partecipazione di Melissa Barrera al film e la reunion dell’attrice con i due registi che l’hanno diretta negli ultimi due capitoli di Scream in cui ha interpretato Sam Carpenter in un ruolo che si è dimostrato quantomeno particolare.

In attesa di sapere qualcosa di più sul nuovo film horror della Universal e conoscere quale sia l’identità del mostro che verrà riportato in vita dalla coppia di filmmaker vi lasciamo alla recensione di Scream VI, ultimo lavoro dei due in collaborazione con Melissa Barrera.