Dark Shadows: il documentario sulla serie tv anni 60 è stato completato

MPI Media Group ha annunciato di aver completato la produzione dell'attesissimo Master of Dark Shadows, documentario-celebrazione della leggendaria serie tv gotica Dark Shadows, creata negli anni '60 dal visionario Dan Curtis.

Il documentario, girato a New York, Los Angeles e Londra, include interviste con attori chiave e registi coinvolti nella serie originale. Diretto David Gregory e narrato da Ian McShane (Deadwood, John Wick 3 - Parabellum), Master of Dark Shadows vedrà la partecipazione di Curtis, dello sceneggiatore-produttore vincitore dell'Oscar Alan Ball (True Blood), dello sceneggiatore William F. Nolan, e poi ancora di Herman Wouk, degli attori veterani Whoopi Goldberg, Barbara Steele e Ben Cross. Insieme a loro anche Jonathan Frid, David Selby, Kathryn Leigh Scott, Lara Parker, John Karlen, Nancy Barrett, Jerry Lacy, Roger Davis, Marie Wallace, Chris Pennock e James Storm.

Lanciata nel 1966 su ABC-TV, Dark Shadows divenne un fenomeno culturale e nel 2012 il regista Tim Burton ne trasse ispirazione per il suo lungometraggio omonimo, con protagonisti Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Jonny Lee Miller ed Helena Bonham Carter.

Streghe, fantasmi e storie spaventose hanno trasformato Dark Shadows in un classico televisivo che nel corso degli anni ha portato anche a remake, reunion e spin-off. Nel 1970 uscì House of Dark Shadows, mentre del 1971 è La notte delle ombre. Nel 1991, inoltre, fu prodotto un remake della serie originale, che andò avanti per una stagione.