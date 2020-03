Dark Rey protagonista di una suggestiva concept art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in edizione home video, pubblicata dalla Disney a sorpresa con qualche giorno in anticipo per venire incontro alle moltissime persone in quarantena per via del Coronavirus, in rete si è tornato a parlare del discusso capitolo finale della Skywalker Saga.

Dopo l'ennesima smentita sull'esistenza di una J.J. Abrams Cut di Episodio IX da parte del membro del cast Greg Grunberg, ecco arrivare infatti da Comicbookmovie.com una nuova concept art del film che vede come protagonista Rey, e in particolare il suo aspetto da Sith mostrato ne L'Ascesa di Skywalker.

Conosciuta come Dark Rey, questo versione del personaggio è apparsa a sorpresa in uno dei trailer ufficiale della pellicola per poi scoprirsi una semplice visione, come molti avevano ipotizzato al tempo, della stessa Jedi di Daisy Ridley.

In attesa di scoprire di più sulla creazione del film dall'artbook di Episodio IX in arrivo a breve, l'immagine (che trovate in calce) offre un nuovo sguardo alla concezione iniziale di Dark Rey realizzata da uno dei concept artist che hanno lavorato al film di Abrams. Che ve ne pare della foto? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, per altri approfondimenti, potete dare un'occhiata all'edizione limitata 4K de L'Ascesa di Skywalker.