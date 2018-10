Dark Phoenix: Sophie Turner parla dell'evoluzione della sua Jean Grey

Durante una recente intervista promozionale per X-Men: Dark Phoenix, la protagonista Sophie Turner ha svelato alcuni dettagli relativi al personaggio di Jean Grey e alla sua evoluzione.

"Nel film Jean è un'insegnante alla Xavier's School for the Gifted e da qualche anno è in una relazione stabile con Scott", ha dichiarato la Turner ad Entertainment Weekly. "L'altro grande rapporto che il mio personaggio ha è quello con Charles Xavier. Nell'ultimo film fra i due si instaurava una sorta di connessione, lui ha attinto dal potere di lei e fra i due si è stabilita un legame. Ovviamente sia questo legame sia la relazione con Scott andranno letteralmente in tilt quando Jean sarà posseduta da questa forza cosmica."

L'attrice ha parlato di come il film porti finalmente gli X-Men verso atmosfere cosmiche, anticipando notevoli cambiamento per il franchise. "È qualcosa che non abbiamo ancora fatto nell'universo di X-Men. Spinge i limiti, alza la posta in gioco ed è davvero bello prendere una direzione completamente diversa perché tutti i film degli X-Men usciti finora sono stati ambientati sulla Terra. Sarà molto intenso ed emozionante ", ha detto la Turner.

Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia. Nel cast James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp, che riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. La new entry Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

X-Men: Dark Phoenix arriverà in Italia il 7 giugno 2019.