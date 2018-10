Dark Phoenix: per il ruolo Sophie Turner ha fatto ricerche sui problemi di salute mentale

Il cast e la crew di X-Men: Dark Phoenix, compresa Sophie Turner, ha svolto delle ricerche sulla salute mentale per dar vita al lato oscuro di Jean Gray. Si tratta del secondo tentativo di portare al cinema il lato oscuro del personaggio dopo il flop di X-Men - Conflitto finale. Ora ci riprova Simon Kinberg con Dark Phoenix.

Al New York Comic-Con è intervenuta Sophie Turner, che ha interpretato Jean Gray in X-Men: Apocalisse e che riprenderà il ruolo in Dark Phoenix:"Appena Simon Kinberg mi ha detto di cosa parlava il film abbiamo iniziato subito a condividere idee, a condividere materiale. Simon mi ha dato un grande, grande libro sulla schizofrenia. In realtà ho trovato questa cosa, su YouTube. Ed era solo un modo di ripetere, ripetere, ripetere quello ciò che sembrava schizofrenico. Così passeggiavo per la città con tutte queste voci nella testa. Cercando di capire come ci si sente. Abbiamo anche studiato il disturbo di personalità multipla. Cosa significa svegliarsi e non sapere cos'hai fatto, cosa è successo. Questo film è così a strati, lei è così complessa in questo film. Non penso di aver mai fatto così tante ricerche per un ruolo come per questo film".

X-Men: Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg e comprende nel cast Sophie Turner nel ruolo di Jean Gray/Fenice, accanto a Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystica), James McAvoy (Professor X), Tye Sheridan (Ciclope), Alexandra Shipp (Tempesta), Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler) Evan Peters (Quicksilver) e Jessica Chastain (Lilandra).

Il film uscirà nelle sale nell'estate 2019.