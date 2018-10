Dark Phoenix: Simon Kinberg rivela tantissimi dettagli su trama e personaggi

In una recente intervista con Collider, lo sceneggiatore e regista Simon Kinberg ha svelato tantissime novità a proposito dei personaggi e della trama di Dark Phoenix, attesissimo nuovo capitolo del franchise degli X-Men.

Kinberg, che qualche giorno fa in un'altra intervista aveva spiegato il motivo per il quale la parola X-Men è stata tagliata dal titolo originale (una polemica che non ci riguarda, dato che in Italia il film si intitolerà comunque X-Men: Dark Phoenix), ha parlato di tantissimi argomenti interessanti, come il nuovo approccio usato per raccontare il personaggio di Ciclope (Tye Sheridan), l'accordo Disney/Fox e i famosi problemi relativi a X-Men: Conflitto Finale.

In calce all'articolo, come di consueto, potete trovare il video dell'intervista integrale. Qui sotto, invece, vi riportiamo le parti salienti.

Il film sarà ambientato nove anni dopo gli eventi di X-Men: Apocalypse, nel 1992, e sebbene non ci venga specificata l'età dei protagonisti è chiaro che nel lasso di tempo trascorso fra le due pellicole il gruppo è maturato molto sotto il profilo dell'addestramento, dell'uso dei propri poteri individuali e nell'affiatamento in generale. Scott Summer ha assunto il suo ruolo di leader, e quando il film inizia fa già coppia con Jean.

"Jean e Ciclope sono una coppia" ha confermato Kinberg. "Scott sarà il leader del gruppo, molto più che nei precedenti leader. Non sarà il boy scout che conosciamo tutti, e data la sua vicinanza a Jean sarà fondamentale nello sviluppo della trama principale."

La pellicola durerà 140 minuti, e i personaggi non indosseranno le uniformi viste alla fine di Apocalypse. Questo per rimarcare i nove anni trascorsi da quegli eventi, nei quali come abbiamo detto il gruppo si è unito fino a diventare una famiglia. Di conseguenza, ciò che accadrà in Dark Phoenix porterà a conseguenze molto più "drammatiche, intense ed emozionali". Stando a quanto dichiarato dal regista, inoltre, il film si concentrerà sull'evoluzione e il regresso della Fenice Nera, che sarà una "entità cosmica responsabile di tutto ciò che accadrà."

Infine, Kinberg ha furbescamente scelto di non rispondere su due questioni, quella di Magneto/Quicksilver (nello specifico, sull'eventualità che il primo riconosca di essere il padre del secondo) e quella del classico costume della Fenice disegnato da Jim Lee, che Jean potrebbe o meno indossare. Il fatto che abbia sorvolato sugli argomenti potrebbe già essere una risposta molto chiara.

Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia. Nel cast James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp, che riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. La new entry Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

Il film arriverà il 7 giugno 2019.