Dark Phoenix: ecco perché la parola 'X-Men' non è presente nel titolo ufficiale del film

Nel corso di una recente intervista, il regista Simon Kinberg ha spiegato come mai la parola "X-Men" è assente dal titolo ufficiale di Dark Phoenix, prossimo film del franchise cinematografico incentrato sui mutanti della Marvel.

A quanto pare la scelta è stata fatta appositamente per far capire ai fan che il film aprirà un nuovo corso nella saga rispetto all'ultimo film degli X-Men, corso che Kinberg ha ribattezzato "The Dark Phoenix Saga".

"Volevo chiamarlo Dark Phoenix un po' come James Mangol ha chiamato Logan e non Wolverine il suo film su Wolverine. Il fatto che si chiamasse Logan e non X-Men: Logan indicava perfettamente che il film era un tipo di prodotto molto diverso rispetto a quelli che erano venuti prima" ha rivelato Kinberg. "E per me e Hutch Parker [produttore del film, ndr], che abbiamo entrambi lavorato su X-Men III: The Last Stand, volevamo sottolineare in ogni modo possibile che questo Dark Phoenix è un film su Jean Grey e sulla Fenice. Nel film, tutto ruota intorno alla storia di Jean. E' il vero e proprio soggetto del film, non un semplice oggetto all'interno della trama. ruota davvero attorno a Jean / Dark Phoenix come il soggetto del film, non l'oggetto del film ".

Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia. Nel cast James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp, che riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. La new entry Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

Il film arriverà il 7 giugno 2019.