Dark Phoenix:regista e produttore su personaggi nuovi, il fumetto e X-Men:Conflitto finale

Prima di vedere il reboot dedicato ai mutanti ad opera dei Marvel Studios, quest'estate arriverà X-Men: Dark Phoenix/b>, di cui alcune scene sono state mostrate al WonderCon il week-end appena trascorso.

E dopo aver parlato degli errori commessi nei film precedenti, il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha spiegato, in una nuova intervista, gli elementi della famosa run a fumetti dedicata alla Fenice Nera (fonte d'ispirazione di questo nuovo film) che sono stati presi in considerazione per lo sviluppo di questo nuovo episodio.

"Adoro tante cose del fumetto originale" ha confermato lo sceneggiatore e regista "Non tutte sentivo che fossero necessarie per la trasposizione cinematografica. Ma quel che ho apprezzato di più è l'idea di avere Jean con dentro di lei questa forza che non può controllare e che è di origine cosmica. E che la sua lotta interna, il suo dilemma interno crea una divisione tra gli X-Men, questa famiglia divisa tra chi pensa che deve provare a salvarla e chi pensa che è necessario fermarla ad ogni costo. E questo, per me, era il punto centrale di quel fumetto e, per me, la cosa più importante era adattare tutto questo, oltre, ovviamente, agli alieni e lo spazio e tutte quelle cose mai viste prima d'ora in un film sugli X-Men. Penso di avercela fatta. Sì, ci sono scene ambientate nello spazio e con alieni, ma è una storia molto intima rispetto al fumetto originale. Dunque, la differenza più grossa è il tono del film rispetto a quello del materiale di partenza".

La storia a fumetti è stata già trasposta, seppur su grandi linee, in X-Men: Conflitto finale del 2006 ma il produttore Hutch Parker ha confermato che questo nuovo film non sarà un remake del cinecomic firmato da Brett Ratner: "E' differente rispetto a Conflitto finale. Qui la decisione di Simon era quella di raccontare la storia della Fenice Nera ma come storia di Jean. E anche se il fumetto presenta molti elementi galattici, abbiamo preso la decisione di stare più con i piedi piantati sulla Terra.". Parker ha spiegato che ogni film di questa nuova fase degli X-Men è differente l'uno dall'altro con X-Men - L'inizio "una spy story alla James Bond", X-Men - Giorni di un futuro passato "un film sui viaggi del tempo", X-Men: Apocalisse "un disaster movie alla Roland Emmerich" e questo Dark Phoenix "una sorta di thriller psicologico alla Hitchcock".

Riguardo i nuovi personaggi, Kinberg conferma che il Club Infernale non sarà presente nel film ma ci sarà, ad esempio, Selene, interpretata da Kota Eberhardt. "E' basata sui fumetti, ed è un riferimento al Club Infernale" spiega "Ha un ruolo importante nella saga della Fenice Nera nei fumetti ma non la esploriamo cosi tanto nel film. Volevo almeno un personaggio che omaggiasse quel fumetto ed è un personaggio che ho sempre pensato fosse cool". L'altro è Red Lotus, interpretato da Andrew Stehlin, uno degli stuntmen del film, ed un amalgama di svariati personaggi del fumetto originale.