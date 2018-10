Dark Phoenix potrebbe essere il primo film Fox sugli X-Men distribuito dalla Disney

E se il prossimo X-Men: Dark Phoenix sia il primo film dedicato ai mutanti di casa Marvel ad essere distribuito nei cinema di tutto il mondo dalla Walt Disney Pictures? Ecco l'ultima speculazione del The Hollywood Reporter.

Secondo il sito, la Walt Disney Pictures potrebbe finire per distribuire X-Men: Dark Phoenix nei cinema il prossimo giugno. Infatti, l'acquisizione della Fox da parte della Disney sarà finalizzata a gennaio, e di conseguenza i vari titoli dello studio in uscita post-gennaio saranno distribuiti dalla Casa di Topolino. Se fosse confermato, questo vorrebbe dire che Dark Phoenix sarà, a tutti gli effetti, il primo film sugli X-Men distribuito dalla Disney.

Ovviamente questo non vuol dire necessariamente che questi 'mutanti' li vedremo nel Marvel Cinematic Universe ed è possibile (e probabile) che vengano reboottati dai Marvel Studios nei prossimi anni, ma quando Dark Phoenix arriverà nei cinema a giugno, la Disney avrà già il controllo della Fox e, naturalmente, distribuirà (tramite la Fox, che sarà una sorta di "studio indipendente" come la Pixar, Lucasfilm o Marvel) il prodotto al cinema.

Questa la sinossi ufficiale della Fox: "In Dark Phoenix, gli X-Men devono affrontare il loro nemico più formidabile e potente: una della loro squadra, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende molto più potente ma anche instabile. Combattendo con questa entità dentro di lei, Jean sprigiona i suoi poteri in modi che non comprende o riesce a contenere. Con Jean ormai fuori controllo, che finisce per ferire chi ha accanto, inizia a far crollare ciò che tiene insieme gli X-Men. Ora, con la famiglia che cade a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi... non solo per salvare l'anima di Jean ma anche per salvare il nostro pianeta da alieni che sperano di controllare questa forza e governare la galassia".