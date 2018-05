Dark Phoenix, il nuovo poster del film degli X-Men confermerebbe il titolo

Il nuovo film dedicato agli X-Men - conosciuto come X-Men: Dark Phoenix - era previsto per questo novembre ma, qualche settimana fa, la Fox ha deciso di posticiparlo direttamente al febbraio 2019.

Qualche giorno dopo, trapelava in rete il rumor che voleva un cambio di titolo per la pellicola. Secondo queste voci di corridoio, il film si sarebbe chiamato semplicemente Dark Phoenix, senza X-Men nel titolo. Questa voce di corridoio troverebbe conferma, quest'oggi, in un teaser poster trapelato in rete e mostrato al Licensing Show di Las Vegas. Come vedete qui di seguito, il titolo utilizzato dalla Fox è semplicemente Dark Phoenix.

Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia; come sempre Kinberg ha anche curato la sceneggiatura di questo episodio. James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. L'attrice Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

Dark Phoenix promette di adattare molto più fedelmente la saga a fumetti dedicata alla Fenice Nera, già utilizzata come storyline di X-Men: Conflitto finale nel 2006.