Dark Phoenix: James McAvoy sul finale originale e i parallelismi con un altro cinecomic

Il produttore Hutch Parker ha confermato che l'interofinale di X-Men: Dark Phoenix è stato modificato con delle riprese aggiuntive, e oggi James McAvoy ha spiegato uno dei motivi di questa scelta.

"Il finale di Dark Phoenix è cambiato tantissimo" ha detto l'attore parlando con Yahoo. "La fine doveva essere cambiata. C'erano molte sovrapposizioni e parallelismi con un altro film di supereroi che è uscito..un po' di tempo fa."

Il film a cui fa riferimento McAvoy potrebbe essere X-Men: Giorni di un Futuro Passato, apprezzatissimo capitolo della saga che è stato recentemente citato dal regista Simon Kinberg, o addirittura - anche se meno probabile - X-Men: Conflitto Finale: Dark Phoenix si presenta coma una nuova versione del terzo capitolo della prima trilogia dei mutanti, film che ora non fa parte della cronologia ufficiale della saga, possibile che gli autori avessero in mente di collegare le due pellicole?

Quel che è certo è che il finale originale del film è stato modificato, e non ci resta che aspettare il prossimo 6 giugno per scoprire come si concluderà l'epilogo della saga iniziata nel 2000 da Bryan Singer. Sappiamo con certezza che in futuro arriveranno nuovi film sugli X-Men, ma restano da capire le intenzioni della Disney per il loro inserimento nel Marvel Cinematic Universe.